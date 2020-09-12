Единый день голосования начался в России

Избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в последний день голосования. Хотя единый день голосования в России проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

На Камчатке проходят выборах губернатора региона. 188 избирательных участков открылись в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы), передает РИА «Новости».

За пост главы региона борются самовыдвиженец Владимир Солодов, Максим Близнюков («Партия Роста»), Дмитрий Бобровских («Справедливая Россия»), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков («Патриоты России»).

Состоялось досрочное голосование на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах. В целом досрочное голосование организовали для более чем 100 точек.

Кроме того, в регионе выбирают руководителей и депутатов органов местного самоуправления – 319 выборных должностей.

Муниципальное голосование по выбору глав шести сел округа, а также депутатов сельсовета началось и на Чукотке.

Напомним, в пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье.

«На избирательные участки направлены 237421 наблюдателей: от политических партий – 95805 наблюдателей; от кандидатов – 85598 наблюдателей; от Общественной палаты РФ или от общественных палат субъектов РФ – 56018 наблюдателей», – говорится в сообщении ЦИК России.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендентов на место.

Увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно, говорится в релизе.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.