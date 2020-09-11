ЦИК назвал число наблюдателей на избирательных участках

На избирательные участки в рамках трехдневного голосования направлены более 237 тыс. наблюдателей, сообщает Центральная избирательная комиссия России.

«На избирательные участки направлены 237 421 наблюдателей: от политических партий – 95 805 наблюдателей; от кандидатов – 85 598 наблюдателей; от Общественной палаты РФ или от общественных палат субъектов РФ – 56 018 наблюдателей», – говорится в сообщении ЦИК России в Twitter.

Также, согласно данным, политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендентов на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно, говорится в релизе.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет.