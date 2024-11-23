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    Путин: Средств перехвата ракет «Орешник» на сегодняшний день в мире нет
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Зеленский объяснил депутатам Рады схему работы после появления «Орешника»
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    15 комментариев
    23 ноября 2024, 04:33 • Новости дня

    Медведев не ждет быстрой отмены санкций Трампом

    Медведев заявил, что Трамп вряд ли быстро отменит санкции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.

    Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что не ожидает быстрой отмены Дональдом Трампом санкций против России, передает ТАСС. Медведев отметил, что Трамп ранее сам настаивал на ряде этих санкций.

    Он напомнил, что Трамп стремился ограничить поставки российского газа в Европу, чтобы туда продавать американские энергоресурсы. По мнению Медведева, отмена санкций невыгодна для ряда отраслей американской экономики.

    «Какими соображениями будет руководствоваться Трамп, я не знаю, но это действительно необходимо сделать для восстановления нормального экономического сотрудничества», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине/

    При этом, по словам Медведева, ситуацию в этом конфликте может переломить и российская баллистическая ракета «Орешник». Однако, Медведев подчеркнул, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, назвав его крайним вариантом.

    22 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» успешно достигла своей цели в Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Минобороны России объявило о проведении успешного испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По информации из Telegram-канала ведомства, ракета была запущена 21 ноября с целью поражения объекта оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на российской территории.

    В Минобороны отметили, что все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако предупредил о сложности сбить российскую ракету «Орешник».

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    22 ноября 2024, 10:19 • Новости дня
    Белоусов: Российская армия сорвала кампанию ВСУ 2025 года

    Белоусов: ВС России перемололи лучшие части украинской армии

    Белоусов: Российская армия сорвала кампанию ВСУ 2025 года
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, вся кампания 2025 года Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически сорвана, ВС России перемололи лучшие части украинской армии, заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки «Север».

    Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Во время совещания он заявил, что продвижение российской армии ускорилось, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    «ВС России сорвали ВСУ фактически всю кампанию 2025 года», – заявил Белоусов.

    Также министр обороны отметил, что российские войска «перемололи» лучшие части ВСУ.

    Командующий группировки войск «Север» генерал-полковник Александр Лапин доложил Белоусову о выполнении боевых задач, особенностях применения авиации, артиллерии и беспилотников.

    Белоусов ознакомился с вооружением, используемым Украиной, включая беспилотники и средства связи производства стран НАТО. Он благодарил командиров за успешную работу и вручил награды отличившимся военнослужащим.

    Кроме того, Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигоне группировки «Север», где осуществляется боевое слаживание подразделений. Министр заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнобойные западные ракеты не повлияют на успех российской армии в зоне специальной военной операции.

    Также Путин подчеркивал, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения и все задачи будут решены.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России, сообщил на канале ABC News австралийский журналист Джон Лайонс.

    По его словам, в Киеве и рядах ВСУ наблюдается паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что на поле боя царит паника, но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике», – сказал он.

    Лайонс высказал мнение, что западные политики, особенно британские, стали осторожнее подбирать слова из-за страха перед возможным ядерным ударом России. Он отметил, что эти страхи усилились после того, как Лондон узнал, что его ракеты используют для атак на российские цели.

    Журналист заверил, что после изменения ядерной доктрины России Путиным, британские власти стали открещиваться от действий Украины, одобрившей удары вглубь России западными ракетами.

    Лайонс также отметил, что ситуация особенно опасна для европейских стран. «Если вы из Европы, то это очень опасно. У России больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны в мире. Даже больше, чем у США», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой в неядерном оснащении.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    22 ноября 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»

    Эксперт Ермаков: Запад не станет поставлять Украине комплексы, которые в теории могли бы перехватить «Орешник»

    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник». Однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее западные эксперты назвали потенциальный перехват «Орешника» «кошмарной проблемой».

    «Мы понимаем, что в случае с «Орешником» не идет речи о том, что он был создан за год или за два. Есть несколько версий происхождения данного вида вооружений. Однако стоит отметить, что часть программ по разработке такого оружия в свое время подзаглохла, поэтому старые наработки могли взять за основу», – допускает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Когда у нас пять лет назад начался процесс развала договора о РСМД, были озвучены планы разработки комплекса баллистической ракеты», – напомнил спикер. «Другое дело, что о разработке «Орешника» нигде не объявлялось открыто, поэтому не очень понятно, когда проводились испытания», – рассуждает аналитик.

    «Возможно, боевое оснащение могли отработать на экспериментальных «Тополях». Однако про сами пуски никакой информации нет. Но очень сомневаюсь, что это был первый запуск, ведь никто не был заинтересован в том, чтобы в таком ответственном вопросе произошел казус», – обращает внимание собеседник.

    Ермаков также обратил внимание на известные характеристики «Орешника». «Путин сообщил, что скорость ракеты – 10 Махов. И для баллистической ракеты средней дальности это не очень много. Допускаю, что речь шла о боевых блоках, и тогда это действительно впечатляет», – поясняет он.

    Далее аналитик объясняет: ракета, когда взлетает, преодолевает силу земного тяготения, а при падении – ускоряется. «Вероятно, скорость до 10 Махов достигают боевые блоки в момент поражения цели, то есть это скорость уже после того, как совершены маневры и все торможения», – рассуждает спикер.

    «Например, скорость МБР большой дальности вплотную приближается к показателям космических ракет. Речь идет о 6-7 км/с. При еще большем разгоне баллистическая ракета уходила бы на орбиту. Такие скорости обусловлены тем, что ей надо пролететь половину земного шара. А вот для баллистической ракеты средней дальности 2-3 км/с – это норма», – отметил спикер.

    На этом фоне эксперт обратил внимание на споры о возможностях перехвата «Орешника», которые начались в рядах западных аналитиков. «Patriot и IRIS-T – системы объектовой противоракетной обороны – не способны перехватывать такую цель. Они просто не рассчитаны для этого», – подчеркнул спикер.

    «Эти западные комплексы, допустим, могут перехватить «Искандер» только в том случае, если как-то удачно сложится ситуация. А скорости у маневрирующей баллистической ракеты средней дальности, напомню, другие. Учитывая еще и боевой блок, то ракету перехватывать еще тяжелее, и требования к противоракете выдвигаются совсем иные», – пояснил Ермаков.

    «Чем-то близким к этому может быть израильская Arrow-3. По крайней мере, еврейскому государству удавалось перехватить часть иранских ракет, которые, как заявлялось, были с маневрирующими боевыми блоками, и тоже, кстати, средней дальности. Но даже израильские военные цели все же пропускали», – указал он.

    Из того, что сейчас есть на вооружении у Запада, эксперт выделяет американские THAAD, а также SM-3. «Но на практике против ракет, подобных «Орешнику», они не проверялись. Возможно, для перехвата им важно «ловить» ракету в космосе. То есть им желательно быть где-то на траектории. Более того, THAAD более-менее хорошо работает не по маневрирующим боевым блокам», – добавил собеседник.

    «Если говорить об украинском конфликте, то на Украине применяются Patriot и IRIS-T. Для них «Орешник», как я говорил ранее, крайне трудно перехватываемая либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», – пояснил аналитик.

    По его мнению, ожидать, что Запад начнет поставлять THAAD или те же SM-3 на Украину, не стоит. «SM-3 – это в основном морские комплексы. Да, они установлены на польской или румынской ПРО, но это не мобильные системы. Этой версии не существует, по крайней мере, пока. Они подумывают о создании такой модификации, но опять же, для своих собственных нужд», – пояснил эксперт. Что касается THAAD, то этот комплекс очень дорогой. «Их сейчас развернули в Израиле, но американцам их самим не хватает вечно», – заключил Ермаков.

    Ранее Владимир Путин в видеообращении сообщил о проведении испытания ракетной системы «Орешник». По его словам, боеприпас обладает скоростью 10 Махов (2-3 км/с), а имеющиеся у противников комплексы ПРО не способны его перехватить. Данный шаг стал ответом на агрессивные действия со стороны Североатлантического альянса.

    На Западе уже возникли споры относительно того, реально ли сбить новую российскую ракету.

    Так, директор проекта ПРО в CSIS Том Карако заявил изданию Defense One, что применение «Орешника» значительно затруднит работу оборонных комплексов НАТО. Главной сложностью в противостоянии с российской разработкой он видит разделяющуюся головную часть боеприпаса с блоками индивидуального наведения. Эксперт отметил, что ликвидация угроз со стороны этой ракеты кажется ему «кошмарно проблемным» делом.

    В свою очередь, офицер воздушно-космических сил Франции сообщил Le Monde, что западные системы ПРО способны зафиксировать запуск «Орешника», но необязательно ее остановят. «На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», – добавил он. Кроме того, узнать, оснащен ли боеприпас ядерным зарядом, невозможно.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как применение «Орешника» отразится на ходе СВО, а также рассказывала о бурной реакции западных СМИ на испытание российской разработки.

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    22 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Солдаты ВСУ назвали причины крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР

    Батальон ВСУ понес крупные потери в ДНР из-за отсутствия огневой поддержки

    Солдаты ВСУ назвали причины крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Солдаты 155-го батальона ВСУ, дислоцированного в районе Красного Лимана, сообщили о значительных потерях из-за отсутствия огневой поддержки, что привело к почти полному уничтожению подразделения.

    Солдаты 155-го батальона 117-й бригады территориальной обороны Украины, находящиеся в районе Красного Лимана на подконтрольной Киеву территории ДНР, пожаловались на значительные потери из-за отсутствия огневой поддержки. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

    Военнослужащий по имени Иван отметил, что в его роте осталось только три человека, а в других – максимум шесть-семь. Он заявил, что батальон практически уничтожен.

    Другой боец, Олег, рассказал о постоянном огневом воздействии со стороны Российской армии, упомянув об атаках танков и самоходных артиллерийских установок. «Бывало, что они работали по несколько часов», – отметил он, добавив, что снаряды попадали с большой точностью. По его словам, на 10 кв. метров приходилось восемь снарядов.

    Как сообщает украинское издание, с апреля текущего года батальон находится в подчинении 63-й отдельной механизированной бригады. Вначале она обеспечивала огневую поддержку, затем это прекратилось, что привело к значительным потерям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, группировка «Запад» освободила населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике. Российские силы подошли к ключевой трассе из Запорожья в Великую Новоселку в ДНР, фактически перерезав ее и взяв под огневой контроль, тем самым ограничив снабжение украинской группировки. В Курской области российские военнослужащие уничтожили БМП Marder украинской армии с помощью FPV-дронов.

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    22 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»

    Генсек кабмина Японии Хаяси сообщил, что санкции США против Газпромбанка не затронут участие Токио в «Сахалине-2»

    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2», сообщил генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси.

    Хаяси заявил, что на банковские операции Газпромбанка, касающиеся «Сахалина-2», распространяется «так называемая генеральная лицензия».

    «По этой причине мы считаем, что санкции никакого влияния не окажут», – приводит слова Хаяси ТАСС.

    Хаяси указал, что «Сахалин-2» важен для энергобезопасности его страны.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.

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    22 ноября 2024, 13:43 • Новости дня
    ВС России перерезали ключевую трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

    Российские силы заблокировали трассу Запорожье – Великая Новоселка в ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Российские силы подошли к ключевой трассе, ведущей из Запорожья в Великую Новоселку в ДНР, фактически перерезав ее и взяв под огневой контроль, что ограничивает снабжение украинской группировки.

    Российские вооруженные силы перерезали ключевую трассу снабжения украинской группировки в поселке Великая Новоселка, сообщает ТАСС. Это произошло после того, как российские войска приблизились к дороге, ведущей из Запорожья в Великую Новоселку. Данная трасса являлась важной артерией для снабжения украинских сил в этом районе.

    Представители силовых структур отметили, что несмотря на перерезание основного маршрута, у ВСУ все еще остаются в распоряжении несколько грунтовых дорог. Однако эти альтернативные пути также находятся под огневым контролем российских военных, что значительно осложняет их использование украинскими силами.

    Ситуация в районе Великой Новоселки остается напряженной, дальнейшие события могут оказать существенное влияние на ход военных действий в этом секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России накануне продвинулись к северо-востоку и юго-востоку от Великой Новоселки в ДНР. Крупнейший укрепрайон вооруженных сил Украины в Великой Новоселке оказался в огневом мешке, подтвердили источники в силовых структурах.

    Ранее сообщалось, что российские войска отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив 18 кв. км, в том числе более 8 кв. км по направлению к Раздольному и около 10 кв. км к Великой Новоселке.

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    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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    22 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» может переломить ситуацию в украинском конфликте, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Наша баллистическая ракета «Орешник» изменит ход конфликта на Украине», – сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    22 ноября 2024, 20:57 • Новости дня
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы, доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев президенту России Владимиру Путину.

    Каракаев отметил, что «Орешник» оснащен гиперзвуковыми блоками, которые обеспечивают возможность поражения различных целей – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных объектов, передает ТАСС.

    «Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», – сказал командующий РВСН.

    Ранее Путин заявил, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. При этом средств перехвата такой ракеты на сегодняшний день в мире не существует.

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    22 ноября 2024, 08:17 • Новости дня
    Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки

    Российские военные заняли позиции ВСУ у Макеевки в ЛНР после уничтожения укрепрайона

    Российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска уничтожили укрепленный район ВСУ у Макеевки в Луганской народной республике, заняв покинутые позиции, что укрепило их стратегическое положение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие уничтожили укрепленный район Вооруженных сил Украины у Макеевки, находящейся в Луганской народной республике, и заняли оставленные противником позиции, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что продвижению российских сил на этом участке фронта способствует контроль над ранее занятой стратегической высотой. Это позволяет обеспечивать прикрытие действий штурмовых групп. Эксперт также указал на численный перевес российских войск, который дает возможность прорывать оборону украинских формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска, захватила центр Часова Яра, закрепилась на окраине Купянска.

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    22 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина

    Песков: США поняли заявления Путина о применении ракет «Орешник»

    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле уверены, что США поняли исчерпывающее заявление президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль уверен в том, что действующая администрация США поняла заявление Владимира Путина, передает ТАСС.

    Песков отметил, что каких-либо прямых контактов с Вашингтоном не было, но выступление российского лидера было «исчерпывающим и понятным».

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ответ на атаки американских и британских ракет на российские объекты в Курской и Брянской областях, Россия впервые использовала свои современные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    Российский президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта Западом может привести к тяжелым последствиям. Путин отметил, что западная провокационная политика несет угрозу и может стать причиной серьезных последствий для инициаторов, если ситуация будет обостряться.

    В четверг президент Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу,

    Также отмечалось, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    22 ноября 2024, 12:22 • Новости дня
    Костромские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

    Десантники из Костромы уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

    Костромские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» из состава костромских десантников уничтожили взводный опорный пункт ВСУ с пехотой в районе населенного пункта Часов Яр в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны сообщили, что экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» костромских десантников уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре, передает РИА «Новости». Бои за населенный пункт в Донбассе продолжаются.

    В сообщении министерства уточняется, что разведывательно-поисковые действия и средства воздушной разведки позволили костромским десантникам обнаружить взводный опорный пункт ВСУ, расположенный в одном из районов Часова Яра. «Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения», – сообщили в Минобороны РФ.

    Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания поразили опорные пункты, уничтожив засевших в них украинских националистов. После уничтожения пункта штурмовые подразделения костромских десантников зашли на его территорию и провели зачистку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, костромские десантники из РСЗО «Град» уничтожили военных ВСУ в районе Артемовска, уничтожили машину ВСУ с пяти километров, а также уничтожили в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ.

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    22 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Турецкий эксперт заявил о серьезной угрозе ракет «Орешник» для Запада

    Турецкий эксперт Агар: Российские ракеты «Орешник» представляют угрозу Западу из-за дальности и нагрузки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение Россией против предприятия ВПК Украины гиперзвуковой ракеты «Орешник» без ядерной боеголовки продемонстрировало новые возможности ядерной триады страны и представляет серьезную угрозу для Запада, заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности Абдуллах Агар.

    Россия испытала новую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении, что, по мнению Агара, продемонстрировало серьезную угрозу для Запада, сообщает ТАСС. Эксперт отметил, что ракета стала не только мощным сигналом для Украины, но и для Британии и континентальной Европы. Согласно его мнению, это демонстрирует новые возможности ядерной триады России и является прямым вызовом Западу, поддерживающему конфликт на Украине.

    Агар подчеркнул, что Россия может дать ответ Западу, который, хотя пока и происходит в обычном режиме, потенциально может перейти в ядерный формат. В ходе конфликта стороны активно предпринимали множество политических и стратегических шагов, чтобы проверить возможности друг друга. Эксперт считает, что обострения на фронте не в пользу Украины и Запада привели к тому, что Россия начала демонстрировать прогресс и инициативу, что, в свою очередь, вызвало нестабильность на Западе.

    Использование Украиной западных ракет ATACMS и Storm Shadow, которое привело к попаданию одной из них в объект в России, создало новый риск для российской военной логистики. Агар отметил, что Россия считает применение этого оружия невозможным без западной поддержки и персонала, что стало поводом для громкой реакции Москвы. Россия применила вооружения, которые, по ее заявлениям, не могут быть перехвачены западными системами ПВО.

    Эксперт также считает, что вызов, брошенный Россией, может как усилить нестабильность внутри западного мира, так и способствовать его консолидации. Он отметил, что стороны активно проверяют свои возможности на поле боя, и по итогам этих проверок могут возникнуть условия для переговоров. Однако, по мнению Агара, такие переговоры будут касаться сфер влияния, а не прямого прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске; стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России; США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника».

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    22 ноября 2024, 10:34 • Новости дня
    The Economist: Испытание «Орешника» стало сигналом России Западу

    The Economist: Россия испытала ракету «Орешник», чтобы убедить Запад снизить активность на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевое испытание ракеты «Орешник» по территории украинского предприятия «Южмаш» расценивается как попытка России убедить западные страны снизить активность в украинском конфликте и адресовано администрации избранного президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает The Economist, Россия провела боевое испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК «Южмаш». Это действие рассматривается как попытка убедить западные страны воздержаться от активизации своего участия в украинском конфликте, передает ТАСС.

    По данным журнала, обращение президента РФ Владимира Путина было направлено главным образом к администрации избранного президента США Дональда Трампа. Именно она, по мнению издания, пока только формирует свой подход к конфликту на Украине.

    Журнал отмечает, что Москва недавно опубликовала новую ядерную доктрину, что является предупреждением о возможности повышения ставок в ответ на военные усилия Киева и западных стран. Применение «Орешника» стало, по мнению The Economist, частью новой эры ракетных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске. Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России. США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника».

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