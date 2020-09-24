Ракова отметила рост числа госпитализированных с коронавирусом в Москве

Ежедневное количество госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось примерно на 30%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы внимательно следим за тем, как развивается ситуация с коронавирусной инфекцией в мире и видим, что во многих регионах, в том числе и в Европе, фиксируется увеличение количества вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Увы, такая же негативная тенденция отмечается в последнее время и в Москве. Сегодня мы перешли психологический рубеж - более тысячи вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Негативная тенденция у нас прослеживается и в части госпитализации людей с коронавирусной инфекцией. Только за последнюю неделю ежедневное количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%», – передает ее слова «Агентство городских новостей Москва»

Она отметила, что накопленный опыт в борьбе с коронавирусом позволяет держать ситуацию в Москве под контролем. «Мы уже не первый месяц боремся с данной инфекцией и уже смогли накопить бесценный опыт и создать необходимые медицинские мощности, которые позволяют нам держать ситуацию под контролем. Создан необходимый коечный фонд, который готов к разворачиванию в любой момент. Все клиники имеют необходимое медицинское оборудование, а также необходимые лекарственные препараты. В Москве создана уникальная система ПЦР-исследования, которая позволяет нам проводить около 70 тыс. исследований в сутки, что позволяет быстро выявлять больных, обеспечивать их необходимое лечение и прерывать цепочку распространения коронавируса», – пояснила вице-мэр.

Ракова также напомнила, что в Москве проходят пострегистрационные исследования вакцины против коронавирусной инфекции. «Первые партии вакцины уже поступили в гражданский оборот. Надеемся, что в ближайшее время, месяцы количество вакцин, которое будет поступать в гражданский оборот, увеличится. В то же время развитие ситуации с вирусом будет зависеть от нас с вами – от москвичей. В этих условиях особенно важно использование средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте. Конечно, в первую очередь речь идет о масках. Постарайтесь по возможности сократить количество контактов, бережно относитесь к людям старшего возраста», – подчеркнула она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 11 городских поликлиниках началась вакцинация медиков от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России было выявлено 6595 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 128 тыс. случаев заболевания.