Собянин сообщил о начале вакцинации медиков в Москве

В 11 городских поликлиниках началась вакцинация медиков от коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас поступило в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины. Направили в первую очередь медицинскому персоналу, которые находятся на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики», – цитирует Собянина РИА «Новости».

По его словам, необходимо вакцинировать врачей, пока есть такая возможность.

«Динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается. Госпитализация увеличивается, мы видим. Такой рост понятен в осенний период, когда у нас ОРВИ увеличивается, грипп увеличивается. В этот период, конечно, риски с COVID тоже будут увеличиваться, поэтому очень важно обезопасить врачей от возможного заражения», – пояснил мэр.

В пресс-службе Собянина сообщили, что центры вакцинации медиков развернули в 11 поликлиниках для взрослых. В первую очередь вакцинируют персонал амбулаторных КТ-центров, врачей и медсестер кабинетов ОРВИ, сотрудников отделения медпомощи на дому.

Всего для вакцинации медиков поступило 3 тыс. 472 дозы вакцины. С 15 сентября уже привиты 126 медработников московской системы здравоохранения.

Глава города добавил, что у привитых нет осложнений.

«У нас уже в порядке исследования пострегистрационного большого привилось около 3 тыс. человек, самочувствие у всех хорошее, уже прошло несколько недель, осложнений мы не видим ни у кого», – пояснил Собянин.

В четверг Минздрав сообщил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.