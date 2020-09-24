В России выявили 6,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6595 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 128 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6595 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 24% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1050, Санкт-Петербурге – 215, Московской области – 205.

Всего в стране выявлено 1 млн 128 тыс. 836 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 929 тыс. 829 человек, из них 6130 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 149 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 19 тыс. 948 человек.

Накануне, 23 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6431. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 164.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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