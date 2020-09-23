В России выявили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6431 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 122 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6431 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 970, Московской области – 215, Санкт-Петербурге – 208.

Всего в стране выявлено 1122241 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 923699 человек, из них 5750 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 19799 человек.

Накануне, 22 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6215. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 216.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД