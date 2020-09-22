В России выявили 6,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6215 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 115 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6215 новых случаев коронавируса в 83 регионах», из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 980, Санкт-Петербурге – 211, Московской области – 181.

Всего в стране выявлено 1 115 810 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 917 949 человек, из них 5976 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 160 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 19 649 человек.

Накануне, 21 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6196. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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