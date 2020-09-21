В России выявили 6,1 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 109 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6196 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 915, Санкт-Петербурге – 209, Московской области – 193.

Всего в стране выявлено 1 109 595 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 911 973 человек, из них 2616 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 71 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 19 489 человек.

Накануне, 20 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6148. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 48.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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