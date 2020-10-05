Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в воскресенье превысило 35 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным американского университета, число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 32 млн 8 тыс. 447, умерли 1 млн 34 тыс. 733 человека, 24 млн 362 тыс. 798 человек выздоровели. Больше всего случаев заражения (7 млн 411 тыс. 716) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (6 млн 549 тыс. 373) и Бразилия (4 млн 906 тыс. 833), передает ТАСС.

В прошлый вторник число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек. Ранее ВОЗ не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

Напомним, 14 сентября число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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