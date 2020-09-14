В мире коронавирусом заразились более 29 млн человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 29 миллионов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, число инфицированных сейчас составляет 29 006 033, умерли 924 105, выздоровели 19 625 959 человек. Больше всего случаев заражения (6 519 979) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4 846 427) и Бразилия (4 330 455), передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «ситуация достаточно стабильная», но в некоторых регионах наблюдаются «небольшие изменения по количеству пациентов», связанные с «возвращением из отпусков, повышением активности».

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