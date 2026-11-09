Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

Tекст: Вера Басилая

Украинские журналисты опубликовали видеозаписи, на которых люди непрерывно ходят по пешеходному переходу рядом с новостройками и не пропускают автомобили, передает ТАСС. Отмечается, что ранее киевляне уже несколько раз выходили на подобные акции в разных частях города.

На фоне блэкаутов городские и центральные власти Украины пытаются переложить друг на друга ответственность за неготовность Киева к предстоящему отопительному сезону. При этом мэр города Виталий Кличко заявил, что за обвинениями в его адрес стоят политические мотивы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье жители одного из жилых комплексов в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества и отопления в течение трех суток.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил об ухудшении ситуации с электро- и водоснабжением в городе.

Масштабный блэкаут парализовал работу транспорта и предприятий в Киеве, оставив большинство районов без света, воды и тепла после остановки крупнейших ТЭЦ.

В понедельник на остановках в Днепропетровске возникли очереди из-за отключений света.