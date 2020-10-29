Во Франции ввели масочный режим для детей с шести лет

Во Франции вводят обязательное ношение масок для детей с шести лет, сообщил премьер-министр республики Жан Кастекс.

«Ношение защитных масок станет обязательным для детей с шести лет в связи с эпидемиологической ситуацией», – цитирует ТАСС Кастекса. Он также отметил, что в университетах Франции занятия будут только дистанционными.

«Сейчас пандемия затронула все регионы, все возрастные группы. Принятые меры призваны остановить спираль эпидемии», – подчеркнул премьер Франции. По его словам, в отличие от первой волны «школы в период второго карантина не будут закрыты».

С 17 октября во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении на всей территории Франции нового режима самоизоляции в связи с усилением распространения коронавируса в республике. В четверг Макрон заявил, что экономика Франции не должна обрушиться, французы смогут продолжить работать, несмотря на введение нового режима самоизоляции в связи с усилением распространения коронавируса в республике.