Макрон объявил о введении во Франции режима самоизоляции

Режим самоизоляции вновь вводится на всей территории Франции с 30 октября в связи с усилением распространения коронавируса, сообщил президент республики Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации.

«Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляциии, который ранее помогал сдерживать вирус», – приводит слова Макрона ТАСС. Он уточнил, что это мера «будет действовать на всей территории» Франции.

«Коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, как было решено еще весной, места сбора большого количества людей – бары, рестораны – будут закрыты», – сказал французский лидер.

«Вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах. Число заражения людей в соотношении к общей численности населения увеличилось вдвое за одну неделю. <...> В отличие от первой волны, сегодня все регионы находятся на пороге опасной ситуации», – заявил Макрон.

Он сообщил, что в среду 527 французских граждан умерли от COVID-19. В реанимации в этот день находились более трех тысяч человек. «То есть уже занято более половины всех имеющихся в реанимационных палатах коек», – подчеркнул Макрон.

«Во многих районах с тем, чтобы иметь возможность оказать медицинскую помощь заболевшим COVID-19, мы вынуждены начать отменять запланированные ранее хирургические операции по поводу кардиологических или онкологических заболеваний. Причем это подчас те же операции, которые были уже отменены весной в связи с эпидемией», – признал Макрон.

«Ранее мы уже принимали меры по борьбе с эпидемией и они тяжело переносились многими. Но они были необходимы, хотя некоторые и критиковали их. Однако и они оказались недостаточными», – подчеркнул президент Франции.

В минувшую пятницу число заболевших коронавирусом во Франции превысило 1 млн человек. В связи с этим Макрон не исключил введения карантина в ряде регионов Франции. С 17 октября во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.