Макрон не исключил введение карантина во Франции

Правительство Франции может ввести карантин в ряде регионов страны, если эпидемиологическая обстановка ухудшится, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Число заболевших коронавирусом во Франции превысило 1 млн человек, за сутки было выявлено более 42 тыс. новых случаев – это рекордный показатель для страны.

«Мы уже ранее подготовили такие сценарии действий, которые предполагают повторное введение локального карантина. То есть не следует считать, что подобная гипотеза развития событий станет для нас полной неожиданностью. Все это уже существовало в разработанных нами моделях», – передает ТАСС сообщение Макрона.

По его словам, говорить о введении локального карантина во Франции еще слишком рано. При этом он отметил, что пандемия в стране усиливается, а «вторая волна может оказаться хуже первой». Макрон высказал предположение, что Франция будет жить в условиях коронавируса минимум до лета 2021 года.

Париж не планирует в ближайшее время сокращать принятый в некоторых регионах Франции комендантский час, сообщил президент. Он допустил, что ограничения могут быть усилены и сохраниться до декабря.

Говоря о вакцинации, Макрон сказал, что она может начаться в стране в конце 2020 – начале 2021 года, заявив вместе с тем, что Франции вряд ли так быстро «реализовать общенациональную стратегию борьбы против вируса».

Ранее президент Франции в связи с коронавирусом ввел в столичном регионе комендантский час с 21.00 до 06.00 по местному времени (с 22.00 до 07.00 мск). Эпидемическая ситуация во Франции ухудшается с августа.