Макрон разрешил французам работать в пандемию ради спасения экономики

Экономика Франции не должна обрушиться, французы смогут продолжить работать, несмотря на введение нового режима самоизоляции в связи с усилением распространения коронавируса в республике, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, в период действия нового режима самоизоляции французы «смогут продолжить работать». При этом президент Франции настоятельно рекомендовал гражданам переходить на удаленный формат работы и избегать походов в магазин, отдавая предпочтение заказу продуктов на дом, передает ТАСС.

«В отличие от весны, деловая активность продолжится, причем [станет] еще интенсивнее. Государственные службы [Франции] останутся открыты для посетителей, заводы, фермы и стройки продолжат функционировать. Экономика не должна ни остановиться, ни обрушиться», – подчеркнул глава республики.

Одновременно с этим Макрон подчеркнул необходимость соблюдать баланс между экономикой и здравоохранением. «Не может быть процветающей экономики при плохой ситуации в здравоохранении, когда вирус активно распространяется. Но и здравоохранение не может функционировать нормально, если нет средств для ее финансирования. Нужно искать справедливый баланс, придерживаясь главного принципа: нет ничего важнее человеческой жизни», – пояснил французский лидер.

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Макрон решительно отверг возможность выработки коллективного иммунитета, когда власти «отпускают ситуацию» и позволяют коронавирусу свободно распространяться среди населения. Он привел прогноз своего научного совета, согласно которому при таком сценарии больницы ждет небывалый наплыв пациентов и всего за несколько месяцев это приведет к гибели еще 400 тыс. человек. При этом закрытие на самоизоляцию лишь уязвимой части населения (хронических больных, пожилых), по словам президента Франции, было бы не только неэтично, но и бесполезно, поскольку молодежь также не застрахована от тяжелой формы COVID-19. По версии Макрона, стратегия перекрытия цепочек распространения вируса работает лишь в том случае, когда в стране фиксируется по «несколько тысяч случаев в день», а не несколько десятков тысяч. Поэтому власти и были вынуждены вновь ввести жесткие ограничения, пояснил глава республики.

«Сейчас у нас есть маски и халаты, все необходимые материалы. Мы обучили за это время 7 тыс. медсестер и врачей для работы в реанимации, мы увеличили с 5 тыс. до 6 тыс. количество койко-мест в реанимациях и доведем его до 10 тыс. в будущем», – заявил Макрон. Вместе с тем, он отметил, что на образование профессиональных врачей, анестезиологов и медсестер требуется много времени и средств и невозможно целиком переориентировать систему всего за несколько месяцев. «Мы должны защищать наших врачей, которые ведут борьбу, несмотря на усталость и резкий наплыв пациентов. Мы должны заботиться о них», – отметил французский лидер.

Накануне Макрон объявил о введении на всей территории Франции нового режима самоизоляции в связи с усилением распространения коронавируса в республике.

В минувшую пятницу число заболевших коронавирусом во Франции превысило 1 млн человек. В связи с этим Макрон не исключил введения карантина в ряде регионов Франции. С 17 октября во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час.