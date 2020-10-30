Бельгия из-за переполненных больниц стала отправлять пациентов с COVID-19 в Германию

Бельгия начала отправлять пациентов с подтвержденной коронравирусной инфекцией COVID-19 в Германию из-за того, что больницы страны оказались переполнены, сообщило бельгийское руководство.

Также власти Бельгии решили расширить ограничения для борьбы с распространением заболевания, сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо, передает РИА «Новости».

До 16 ноября продляются школьные каникулы, закрываются все не жизненно необходимые магазины кроме продуктовых и супермаркетов, парикмахерские, вводится запрет на прием гостей, всех работников, которые могут работать удаленно, переводят на дистанционный режм.

Де Кроо отметил, что многие больницы Бельгии переполнены, а принятые меры пока не дают результата. «У нас нет выбора, кроме как максимально ограничить распространение и разорвать эту тенденцию», – сказал он. Премьер признал, что это «жесткие и болезненные меры», но они «базируются на фактах расчетах». По его словам, это «меры последнего шанса».

Ограничения планируется поддерживать до середины декабря. На данный момент в Бельгии уже закрыты все рестораны, кафе, действует комендантский час, введено повсеместное ношение масок.

Ранее во Франции ввели обязательное ношение масок для детей с шести лет, а также комендантский час.