В Англии зафиксирована самая высокая смертность за десять лет

Самый высокий за последние десять лет показатель смертности в период с января по октябрь зафиксирован в Англии в 2020 году из-за пандемии коронавируса, говорится в распространенном в четверг докладе Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства.

Подчеркивается, что примерно 11% всех смертей в Англии (50 тыс. 12 летальных исходов) случились из-за коронавируса. Еще большее число людей ушло из жизни лишь из-за болезни Альцгеймера и проблем с сердцем. В докладе отмечается, что за первые десять месяцев нынешнего года умерло на 37,8 тыс. человек больше, чем за этот же период в среднем за последние пять лет, передает ТАСС.

Отмечается также, что в общей сложности от коронавируса в стране умерли свыше 52,2 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании составляет 1,43 млн. В конце октября правительство Соединенного Королевства признало, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности – ввести новый карантин. Он начал действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.

Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. В свою очередь эксперт, член совета по науке при правительстве Эндрю Хайвард заявил, что власти Великобритании в связи с распространением COVID-19 должны были ввести карантин гораздо раньше, задержка может привести к тысячным смертям.