Bloomberg: Австралия заявила об успехах в сдерживании Китая в Тихом океане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Власти Австралии сосредоточились на сдерживании растущего влияния Китая в Тихоокеанском регионе с 2022 года. В Канберре оценивают этот процесс как сложную перманентную борьбу, сопоставимую с Большой игрой XIX века (скрытая борьба за господство в Центральной и Южной Азии между Британской и Российской империями в XIX веке), пишет Bloomberg.

«Я думаю, мы справились довольно хорошо», – заявил Конрой.

По его словам, Австралии необходимо продолжать выполнять взятые на себя обязательства в регионе, чтобы оставаться предпочтительным партнером для островных стран. Одним из главных достижений Канберры стало соглашение с Соломоновыми Островами, призванное заменить аналогичный договор безопасности, подписанный между этим государством и Китаем в 2022 году.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на следующей неделе проведет встречу с коллегой с Соломоновых Островов Мэттью Уэйлом и лидерами Папуа – Новой Гвинеи, Фиджи, Тувалу и Науру.

Конрой также отметил необходимость ограничения участия китайских государственных подрядчиков в проектах развития. Он указал на частые победы компаний из КНР в тендерах за счет предложения наименьшей цены. В результате они присваивают себе бренд проектов, которые финансируются налогоплательщиками из Австралии или Японии. Канберра призвала Всемирный банк и Азиатский банк развития изменить практику закупок, отдавая приоритет качеству и местному производству.

Летом власти Китая назвали необоснованной критику австралийской стороны касательно действий Пекина в Тихом океане.

В прошлом году Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного оружия стран военного блока АУКУС на австралийской территории.