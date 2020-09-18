Джонсон задумался над введением локдауна в Британии из-за COVID-19

В Британии началась вторая волна коронавирусной инфекции, в Англии могут быть приняты самые жесткие ограничительные меры, заявил премьер страны Борис Джонсон.

«Сейчас мы видим вторую волну. Это было неизбежно», – цитирует Джонсона РИА «Новости».

Он отметил, что думает над тем, чтобы ужесточить ограничения «правила шести» – введенного запрета на любые собрания более шести человек, кроме учебы или рабочих встреч.

«Когда смотришь на кривую (заражений) и на то, что сейчас происходит, становится ясно, что мы рассматриваем любые варианты. Я совершенно не хочу второго национального локдауна, это последнее, чего все хотят. Я не хочу вводить новые ограничительные меры, мы хотим оставить школы открытыми, и замечательно, что они вернулись так, как они вернулись. Мы хотим, чтобы экономика оставалась открытой насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес работал. Единственный способ это обеспечить – если люди будут следовать правилам», – указал премьер.

В Британии за последние сутки прирост инфицированных составил 4 тыс. человек впервые с 8 мая.

Коэффициент распространения коронавируса в стране составляет от 1,1 до 1,4, это означает активное распространение.

В Британии уже объявляли об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточаются с 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса.

Ранее правительство Израиля утвердило возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране. Их вводят в пятницу, 18 сентября, сроком на три недели.