В Британии объявили об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточат 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса.

«Теперь всем необходимо помнить «правило шести»: если вы, начиная с понедельника, будет собираться компаниями из более чем шести человек, это будет означать, что вы нарушаете закон», – передает РИА «Новости» его слова.

Уточняется, что пабы и другие заведения должны будут в обязательном порядке под угрозой штрафа фиксировать контактные данные посетителей – это поможет отслеживать распространение эпидемии.

Также при необходимости будут сокращаться часы работы питейных заведений. Это связано с тем, что сейчас главные разносчики заболевания – молодежь.

Кроме того, министерство образования в ближайшее время опубликует свод рекомендаций для руководства университетов, возобновляющих работу в этом месяце. Премьер призвал студентов строго следовать правилам дистанцирования.

Помимо прочего, премьер не исключил, что открытие стадионов и конференц-центров может быть отложено.

«Эти меры не означают нового локдауна, эти меры направлены на то, чтобы избежать нового локдауна», – подчеркнул Джонсон.

Сообщается также, Германия и Бельгия включили Прагу в список городов, прибывающим из которых необходимо предоставить властям справки о негативных результатах тестов на коронавирус или пройти 14-дневный карантин, передает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

А депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховский, в свою очередь, добавил, что Прагу планируют включить в список мест с повышенным риском передачи коронавируса все государства ЕС.

Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после состоявшейся в Вене встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и премьер-министром Словакии Игорем Матовичем заявил, что эти страны не планируют вводить ограничения в отношении его республики, в частности Праги.

«Я получил от канцлера Австрии и премьер-министра Словакии обещание, что между нашими странами не будут введены меры, ограничивающие свободные поездки [их жителей]», – сказал Бабиш.

Также Бабиш сообщил, что в связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом и принимаемыми в связи с этим предупредительными мерами Чехию ожидает «тяжелая осень».

«Число новых случаев заболеваний COVID-19 продолжает резко расти, но многие люди у нас ведут себя так, словно этот вирус уже исчез. Правительство не намерено вводить ограничения экономического характера. Главной нашей целью является предохранение от заболевания граждан из групп риска – пенсионеров, а также людей в возрасте свыше 50 лет, которые страдают иными болезнями. Одним словом, республику ждет тяжелая осень», – отметил он.

По словам премьера, все в республике заинтересованы в том, чтобы ситуация приняла нормальный характер, чтобы вернулась привычная общественная, культурная и спортивная жизнь.

«Но в первую очередь, обстановка зависит от самих людей, от их поведения, от соблюдения необходимых противоэпидемических правил. За прошедшее после весны время многие уже утратили эти навыки. Если весной тех, кто был без маски, призывали надеть ее, то в последнее время, наоборот, люди в масках стали чуть ли не посмешищами», – подытожил Бабиш.

Тем временем в России вакцинация москвичей началась в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса.

За минувшие сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.