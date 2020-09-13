Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина с 18 сентября

Правительство Израиля утвердило в воскресенье возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на три недели с 18 сентября, сообщило государственное израильское радио «Кан».

Ограничительные меры начнут действовать с 14.00 (время совпадает с московским) пятницы. Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей, передает ТАСС сообщение радиостанции.

Ранее сообщалось, что житель Израиля улетел на Украину после того, как у него диагностировали коронавирус. Выяснилось, что больной купил билет в Турцию, а уже оттуда улетел в Киев. В Израиле мужчине грозит штраф в 5 тыс. шекелей (более 100 тыс. рублей) и три года тюрьмы за намеренное распространение инфекционного заболевания.

Тем временем в Австрии сообщили о начале второй волны пандемии коронавируса и спрогнозировали трудные осень и зиму для населения.

Кроме того, в Британии уже объявили об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточат 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса. «Кроме того, теперь всем необходимо помнить «правило шести»: если вы, начиная с понедельника, будет собираться компаниями из более чем шести человек, это будет означать, что вы нарушаете закон», – добавил он.