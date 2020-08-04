Житель Израиля с коронавирусом нарушил карантин и улетел на Украину

Житель Израиля улетел на Украину после того, как у него диагностировали коронавирус, сообщают местные СМИ.

У мужчины выявили коронавирус, его отправили на домашний карантин. Через некоторое время ему позвонили из больницы, однако трубку взяла жена, которая сообщила, что ее супруг улетел на Украину, передает портал Mignews.com.

Выяснилось, что больной купил билет в Турцию, а уже оттуда улетел в Киев.

В Израиле мужчине грозит штраф в 5 тыс. шекелей (более 100 тыс. рублей) и три года тюрьмы за намеренное распространение инфекционного заболевания.

Ранее в ряде регионов Украины отказались ужесточать карантин вопреки решению правительства.