Украинские регионы отказались ужесточать карантин вопреки решению правительства

Городские советы Тернополя и Луцка выразили несогласие с постановлением правительства Украины, согласно которому города были отнесен к «красной зоне» по заражению коронавирусом.

«Решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановление правительства о включении Тернополя в «красную зону» карантина является нелогичным, незаконным, необоснованным, поэтому в Тернополе выполняться не будет», – цитирует телеканал «1+1» заявление мэра Тернополя Сергея Надала.

По его словам, «красная зона» может быть тогда, когда показатель занятости коек больницы пациентами с коронавирусом свыше 75%, «а в Тернополе – лишь 46%, то есть почти вдвое меньше нормы».

Тем временем власти Луцка также заявили, что не намерены подчиняться решению кабмина.

«Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия каких-либо учреждений в связи с вышеуказанным непонятным решением», – сообщили в горсовете.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что местные власти «могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать».

Новые правила карантина на Украине начали действовать с 3 августа: регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации – «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная» зоны.

Ранее сообщалось, что смертность от коронавирусной инфекции по всей Украине на 2 августа составила 2,4%. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предполагал, что на Украине от коронавируса могут скончаться до четырех тысяч человек.