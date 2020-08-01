На Украине озвучили неблагополучный прогноз по коронавирусу

На Украине от коронавируса могут скончаться порядка 4 тыс. человек, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по «желто-зеленому» сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает «желтый» сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тыс. летальных случаев и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», – цитирует Ляшко РИА «Новости».

Минздрав Украины сообщал, что всего в стране зарегистрировано 71 тыс. 56 случаев заболевания, умерли 1709 человек, выздоровели 39 тыс. 308 человек.

Ранее СНБО Украины сообщал, что число зарегистрированных за сутки случаев инфицирования коронавирусом превысило 1 тыс. человек. До этого СМИ писали, что Украина рассчитывает получить первую партию вакцины от коронавируса весной 2021 года, ее хватит на 20% населения.