За последние сутки на территории Украины выявили 1022 новых случая заражения коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Выявлены 1022 случая, умер 21 человек, выздоровели 650», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

Во вторник Минздрав Украины сообщал о 919 новых случаев заболевания, в понедельник о 807, в воскресенье о 920 и в субботу о 1106.

Больше всего за последние сутки выявлено новых случаев заражения во Львовской области – 149, Киеве – 132, Ивано-Франковской области – 118 и Харьковской – 78. За сутки на Украине проведено 31 201 тест на коронавирус.

За все время пандемии на Украине зафиксировано 67 597 случаев коронавируса, при этом 37 394 пациента выздоровели (55,3%), 1650 скончались (2,44%). Всего в стране сделано 998 299 ПЦР-тестов, из них 11,4% дали положительный результат. За все время пандемии медики провели 970 705 исследований методом ПЦР, 6,77% которых указали на наличие коронавируса.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить первую партию вакцины от коронавируса весной 2021 года, ее хватит на 20% населения.