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В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из депозитария
Сотрудники полиции в Сочи задержали директора организации, подозреваемого в хищении крупной суммы из сейфовых ячеек, часть денег найдена в лесу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Потерпевшие подали в полицию 18 заявлений о кражах из депозитарного центра, задержанного подозревают в хищении 168 млн рублей, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Мужчину задержали на рабочем месте и доставили в полицию для разбирательства. Часть похищенных денег, а именно 600 тыс. долларов, обнаружили в тайнике в лесу. Эти средства были изъяты.
Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от кражи денег из депозитарных ячеек в Сочи достигло 17 человек, а общий ущерб дошел до 100 млн рублей.