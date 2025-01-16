Ущерб от кражи в депозитарии Сочи превысил 100 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Количество пострадавших от массового воровства денег из ячеек в сочинском депозитарии увеличилось до 17 человек, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сумма ущерба составляет около 100 млн рублей. Полиция не исключает, что число пострадавших может возрасти, так как люди продолжают обращаться с заявлениями.

За последние сутки в сочинскую полицию поступило еще 12 заявлений от граждан, которые хранили свои деньги в депозитарном центре на улице Войкова. Многие из обратившихся положили свои сбережения в ячейки после новогодних праздников, но некоторые пользовались ими более года.

По предварительной информации, злоумышленники открыли ячейки обычными ключами, не оставив следов взлома. Уголовное дело завели по статье «Кража в особо крупном размере».

Ранее в МВД сообщали, что в 2024 году одна из самых крупных сумм, переведенных мошенникам одним человеком, достигла 180 млн рублей.