В России объяснили потерю властями Британии контроля над COVID-19

«Для британских властей COVID-19 стал условием, на которое можно скинуть все просчеты по Brexit. При этом о медицине в Лондоне думают в последнюю очередь», – заявила газете ВЗГЛЯД британист Наталья Еремина, комментируя распространение в Англии нового варианта коронавируса.

«Эпидемия коронавируса в Британии совпала с переговорным процессом по Brexit», – отметила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, именно это стало основной причиной неготовности страны к новым вызовам.

«Власти думали о границах, о таможенном соглашении, о рыбных квотах, о финансовых игроках, а о медицине подумали в последнюю очередь. Большие денежные резервы ушли в другие сферы, а коронавирус, который грянул как гром среди ясного неба, потребовал серьезных финансовых затрат. Но бюджет Британии на это не был рассчитан», – пояснила собеседница.

Эксперт подчеркнула, что для британских властей COVID-19 стал условием, на которое можно скинуть все просчеты по Brexit. При этом Еремина рассказала, что проблемы с медициной характерны для британцев и тянутся довольно долго.

«Ранее были попытки частично приватизировать эту сферу. Сама система здравоохранения Великобритании вызывает массу нареканий, в том числе с точки зрения финансирования. Частный сектор может оказывать высокотехнологичную помощь, но он недоступен финансово. А возможность получать стабильную помощь ограничена технологическими возможностями и количеством врачей. В отдаленных регионах и вовсе никогда не было доступных больниц», – сказала эксперт.

Она напомнила, что все страны, включая Великобританию, которые сделали упор на страховую медицину, частный сектор и сокращение госрасходов, столкнулись с нехваткой врачей и медицинских коек. «В итоге в Британии это привело к тому, что общество вновь разделилось, как и прежде по вопросу Brexit, так и теперь по поводу коронавируса – насколько необходим локдаун», – заключила профессор.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как провал переговоров по Brexit поставил Британию на грань войны с Евросоюзом.

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