О приостановке авиарейсов из Британии объявили более 20 стран

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.

Так, о временном прекращении авиарейсов объявили большинство европейских стран. Среди них Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Хорватия, Чехия, Болгария и Швейцария. В то же время Испания объявила, что усиливает контроль за пассажирами из Великобритании, но не приостанавливает рейсы. Греция также ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании, передает ТАСС.

Позже к Европе начали присоединяться другие государства. Так, о приостановке авиарейсов с Соединенным Королевством объявили Канада, Аргентина, Колумбия, Марокко, Израиль и Турция. Также Кипр ввел двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании, Сальвадор запретил въезд в страну тем, кто посещал Великобританию и ЮАР, а Саудовская Аравия и вовсе закрыла границу из-за нового штамма коронавируса, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.