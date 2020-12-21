В Британии признали, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым более заразным вариантом коронавируса «вышла из-под контроля» властей.

«Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений», – сказал чиновник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый более заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно. Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

«Данный штамм коронавируса – огромная проблема. … Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу», – отметил он.

Министр назвал «совершенно безответственным поведением» столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона пытались уехать из города до вступления в силу нового локдауна.

В субботу правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. В ответ на это Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Израиль и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.