Лондон оказался в транспортном вакууме

Лондон перед праздниками оказался почти в полном вакууме: последняя надежда тех, кто планировал провести Рождество в Европе, рухнула после объявления Германией и Францией о закрытии границ с Великобританией.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения более заразного штамма коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

В ответ на это Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией. К ним присоединился Израиль, который объявил, что перестает принимать рейсы из Великобритании, Дании и Южной Африки.

В то же время правительство Испании усилит контроль на наличие ПЦР-тестов на коронавирус от путешественников, которые прибывают из Великобритании. А госсовет Литвы по ЧС и вовсе решил приостановить все пассажирские рейсы в страну из-за Британии. Позже по этому вопросу состоится внеочередное заседание кабинета министров республики.

Таким образом за день в лондонских аэропортах были отменены сотни рейсов, передает РИА «Новости».

Сразу после объявления о фактическом введении локдауна в Лондоне с полуночи воскресенья, тысячи жителей британской столицы устремились на вокзалы в попытке покинуть город до того, как запрет на въезд и выезд вступит в силу. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал такое поведение лондонцев «совершенно безответственным».

В воскресенье обстановка в городе была гораздо спокойней: полупустые улицы, пробок не было. Однако некоторые лондонцы, несмотря на запреты правительства, все же решили уехать в другие регионы страны. Многим из них помогла неразбериха. «Мои друзья уехали сегодня на остров Уайт (остров Уайт находится на первом, самом низком, уровне ограничений – ред.). При посадке на паром никто ничего не проверял, никто ничего не спрашивал у них. Очень странно», – рассказала жительница Лондона Дженни.