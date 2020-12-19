Власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса

Новый более заразный вариант коронавируса в настоящее время доминирует в Лондоне, заявили главный врач страны Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс.

«Распространение нового варианта коронавируса, действительно, происходит невероятно быстро», – сказал Уитти, передает РИА «Новости».

В свою очередь Вэлланс отметил, что «в декабре новый вариант стал доминирующим в Лондоне. Распространение вируса за пределы этих районов несет в себе большой риск».

В то же время власти отметили, что, хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В связи с быстрым распространением нового варианта вируса премьер-министр Борис Джонсон с воскресенья вводит в Лондоне и на юго-востоке страны новый, максимальный, четвертый уровень ограничений. Правительство Великобритании запрещает жителям регионов в более низким уровнем ограничений въезжать в регионы с четвертым уровнем, и, наоборот, жителям регионов с четвертым уровнем запрещено их покидать.