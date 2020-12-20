Франция решила приостановить прием рейсов из Британии

Руководство Франции приняло решение приостановить на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании в связи с санитарной обстановкой в этой стране, сообщил в эфире телеканала LCI министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари.

Он также уточнил, что запрет вступает в силу в воскресенье, в полночь, передает ТАСС.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса. Британские СМИ сообщили, что жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19.

Из-за ситуации с коронавирусом в Британии Чехия ввела обязательное прохождение десятидневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании. Также недельный карантин для прилетевших из Британии ввела Греция. Кроме того, Италия, Германия, Болгария и Ирландия решили прервать авиасообщение с Великобританией.