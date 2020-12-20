Греция ввела недельный карантин для прилетающих из Великобритании

Греция ввела недельный карантин для всех прибывающих из Великобритании в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Британии, мера будет действовать с 21 декабря, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты Греции.

Отмечается, что с понедельника, 21 декабря, с 06.00, в Греции вступает в силу ограничение в отношении всех прибывающих из Великобритании в виде домашней изоляции на семь дней вместо трех дней, которые применяются к прибывшим из любой другой страны, передает РИА «Новости».

«Эта новая мера дополняет существующие, то есть все путешественники обязаны иметь отрицательный молекулярный анализ (ПЦР), сданный не более чем за 72 часа до прибытия, в то же время они обязаны будут проходить обязательный тест по прибытии в страну», – сообщили власти.

В Греции с 18 декабря все прибывающие из-за границы обязаны пройти трехдневный карантин.

Ранее британские СМИ сообщили, что жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.