Италия планирует приостановить авиасообщение с Британией из-за мутации COVID

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия планирует приостановить авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса.

«Великобритания запустила сигнал тревоги в связи с новой формой COVID, которая, возможно, является мутацией вируса. Как правительство мы должны защищать итальянцев, и по этой причине, предупредив британское правительство, министерство здравоохранения Италии скоро подпишет распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией», – написал Ди Майо в Facebook.

Ранее британские СМИ сообщили, что жители Лондона начали массово покидать город после объявления правительством о введении в столице новых ограничений на фоне распространения коронавируса и выявления нового мутировавшего типа COVID-19.

В субботу правительство Великобритании решило ввести жесткие ограничения на фоне стремительного распространения коронавируса. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Также власти Британии заявили о доминировании в Лондоне более заразного штамма коронавируса.