Против российской вакцины созрел заговор

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8 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
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Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

Россиянам предлагают потерпеть рост цен на говядину ради будущего отрасли Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Россия добилась больших успехов в производстве мяса птицы и свинины. Но есть еще одна стоящая особняком мясная отрасль – это производство говядины. И она находится сейчас на этапе становления. И чтобы этой отрасли выжить, цены на говядину на российских прилавках должны стать выше. Насколько подорожает говядина?  Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Google обяжут вылавливать российских мошенников

Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу Zuma/ТАСС
Google уличили в размещении сомнительного контента на своих рекламных площадках – объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства при условии ввода данных банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместившую их рекламу площадку. Подробности...
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Трамп отдаст власть ради мести

«Финал президентства Трампа будет грандиозным, как в фильме», – обещают источники Zuma/ТАСС
Дональд Трамп придумал «грандиозный», «в голливудском духе» финал для своего президентства, утверждают американские СМИ. А все для того, чтобы максимально усложнить жизнь Джо Байдену и попытаться вернуться в Белый дом через четыре года. Предполагалось, что проигранные выборы уничтожат Трампа, но вместо этого они превратили его в угрозу для политической системы США.  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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С американцами надо говорить напрямую

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Старая Америка оказывается естественным союзником России – не только ситуативным, но и мировоззренческим. Мы принадлежим к общей христианской цивилизации. Мы верим в то, что семья – это ценность. Мы не хотим идеологического диктата. Подробности...
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Представь, что Джон Леннон мертв

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
8 декабря 1980 года в 22 часа 50 минут человек по имени Марк Чепмен окликнул Джона Леннона, возвращающегося в свой дом на Манхэттене, и выпустил в него, одну за другой, пять пуль. На следствии Чепмен с возмущением вспоминал реплику Леннона «мы популярнее Иисуса Христа». Подробности...
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

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    Против российской вакцины созрел заговор

    Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса    8 декабря 2020, 23:50
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутника V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.

    Американский миллиардер Билл Гейтс во вторник выступил с речью, посвященной мировой гонке вакцин от коронавируса, в финансировании которой он принимает непосредственное участие. «Я ожидаю, что в первом квартале у нас будет одобрено около шести вакцин», – поделился прогнозом Гейтс с участниками фестиваля FinTech, собравшегося в Сингапуре.

    В дополнение к уже одобренной на Западе вакцине Pfizer-BioNTech, Гейтс назвал препараты от компаний Moderna, AstraZeneca, Johnson и Novavax. Все эти компании – американские, лишь одна – англо-шведская. Миллиардер при этом не упомянул «Спутник V», который оказался первой в мире официально зарегистрированной вакциной. В России в конце прошлой недели началась вакцинация этим препаратом наиболее подверженных риску групп граждан, прежде всего, врачей и учителей.

    На прошлой неделе власти Великобритании первыми среди стран Запада одобрили массовое использование вакцины Pfizer-BioNTech. В понедельник  в королевствеее ее начали колоть обитателям домов престарелых. Власти США обещают разрешить массовые прививки этим препаратом в четверг. При этом во вторник стало известно, что у 0,6% добровольцев, привившихся вакциной совместной разработки Pfizer и BioNTech, о которой упомянул Гейтс, обнаружились серьезные побочные эффекты. Об этом сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

    Что касается «Спутника V», то на прошлой неделе стало известно, что в Брюсселе пока даже не рассматривают заявку создателей нашей вакцины из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на разрешение продаж препарата в ЕС. Как полагают эксперты, европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс ее признания.

    Одновременно в западных и российских оппозиционных изданиях появилась серия материалов, в которых настойчиво выражалось сомнение в надежности «Спутника V» и при этом в комплиментарном стиле освещались аналогичные американские разработки. Как известно, российская вакцина стала прямым конкурентом продуктам западных компаний Pfizer и Moderna. Так, Би-би-си выпустила на своем сайте материал о «гонке» трех вакцин от коронавируса. Препарат Pfizer британские журналисты охарактеризовали как средство, которое может избавить мир от пандемии к следующей зиме. При этом для описания «Спутника V» был выбран достаточно негативный тон.

    Финансируемое США «Радио Свобода» (включено в РФ в реестр иностранных агентов) ранее также выпустило ряд материалов с критикой «Спутника V», среди которых, к примеру, интервью с чешским вирусологом Рут Тахези. Он выразил опасение за здоровье тех, кто решится сделать прививку себе этим препаратом.

    Оппозиционные российские издания тоже преподносят любую западную вакцину как надежную. В особенности симпатизируют они разработке Pfizer. Но в реальности Pfizer не раз была замечена в скандалах, о чем прозападная медиа сейчас предпочитает не упоминать.

    «Это история и коммерческая, и политическая.

    Есть древнее нехорошее чувство – зависть. И сейчас нам просто завидуют, что мы первыми создали эту вакцину»,

    – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, кампанию по дискредитации «Спутника» подстегнул и тот фактор, что около 50 стран уже выразили заинтересованность в ее закупке и Москва выражает готовность поставлять технологии, производить препарат на их территории. «Конечно, дирекции западных фармацевтических компаний боятся. Они не желают уступить даже малую часть рынков сбыта такому серьезному конкуренту, как Россия», – отметил сенатор.

    «Я беседовал с представителями РФПИ, специалистами центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По свидетельству медиков, антиковидные вакцины человечеству сейчас нужны разные. И неважно, в какой стране созданные, лишь бы они были безопасны и эффективны. Не может одна держава, какой бы мощной она ни была, покрыть мировую потребность в вакцине», – подчеркнул Джабаров. На таком фоне, по его словам, особенно безобразно выглядят применяемые глобальными фармацевтическими концернами методы конкуренции: «В отличие от западных создателей вакцин, мы никого не дискредитировали, не старались выставить обманщиками».

    «А если у конкурентов не получается аргументированно критиковать «Спутник», то его просто замалчивают, как сделал это Билл Гейтс – в своем выступлении на сингапурском фестивале. Перечисляя вакцины, на которые надеется мир, миллиардер не стал упоминать «Спутник V». От Гейтса как от мнимого «благодетеля человечества» и «большого друга» нашей страны трудно было ждать иного», – отметил сенатор.

    Не удивил Джабарова и тон публикаций в российских оппозиционных изданиях, раздувающих сомнения в эффективности отечественной вакцины. «Понятно, что такие издания отрабатывают западные гранты. Они не могут без этого: на «белое» непременно должны говорить «черное» и наоборот, – посетовал сенатор. – Но рано или поздно зерна от плевел в этой истории будут отделены».

    Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико тоже убежден, что сейчас между производителями вакцин разворачивается борьба за рынки стран «третьего мира»: «Африка, юго-восточная Азия тоже нуждаются в вакцинации». «Что бы ни сделала Россия, и тем более раньше других в мире, всякий раз пытаются найти слабые места и даже дискредитировать. Создание вакцины – не исключение. Западный фармацевтический бизнес не может смириться с тем, что «Спутник V» стал самой первой зарегистрированной вакциной в мире», – считает Брико.

    По его словам, западная печать, в большинстве своем, выражает скепсис ко многому, что делается в России на фоне пандемии, в том числе ко многим лекарствам, препаратам, клинико-диагностическим системам. «Иногда, возможно, издания делают это в угоду интересам фармацевтического лобби, а иногда – просто с целью привлечь к себе «сенсационными» материалами внимание», – отметил собеседник.

    «Наши оппозиционные издания пишут, будто в результате вакцинации у некоторых россиян якобы уже возникли осложнения. С такими публикациями надо как-то разбираться. СМИ, которые помещают непроверенную и искаженную информацию, должны нести за это ответственность, – считает Брико. – Мы вступили в некую форму новой холодной войны, когда в адрес нашей страны звучит много нападок по всем направлениям. Вакцинация – одна из тех болевых точек, в которых нас пытаются дискриминировать».

    «При этом страны Запада уже начали использовать свою вакцину, например, в Англии, хотя на самом деле она не полностью соответствует всем требованиям. В России работа шла тоже в ускоренном темпе, и правительство разрешило провести ускоренную регистрацию в создавшейся эпидемической ситуации. Однако это было сделано не за счет безопасности. Все было тщательно проверено и исследовано, вакцина безопасна», – отметил собеседник.

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    В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку?



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    Брико напомнил, что в России уже началась масштабная вакцинация «Спутником V», а тем временем уже готова и вакцина другого класса – «ЭпиВакКорона». «Она была зарегистрирована в октябре. И это здорово! Мы можем правильно использовать каждую из них. Кроме того, в России разрабатываются и другие вакцины, например, в Центре Чумакова», – подчеркнул главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава.

    Тем временем, российская вакцина продолжает пробивать себе дорогу на мировой рынок. Как сообщили во вторник в РФПИ, ее выпуск технически уже налажен на территории Украины. К этому готовы производственные мощности фармкомпании Биолек. Правда, теперь, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все зависит от политического решения руководства соседней страны.

    А глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о позитивных переменах «в позиции зарубежных коллег, в частности, из Евросоюза». По его словам, возможно производство вакцины «Спутник V» на территории государства-члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. «Партнерство по вакцинам – единственный успешный путь для преодоления пандемии», – напомнил Дмитриев.


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