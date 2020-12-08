Против российской вакцины созрел заговор

В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутника V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.

Американский миллиардер Билл Гейтс во вторник выступил с речью, посвященной мировой гонке вакцин от коронавируса, в финансировании которой он принимает непосредственное участие. «Я ожидаю, что в первом квартале у нас будет одобрено около шести вакцин», – поделился прогнозом Гейтс с участниками фестиваля FinTech, собравшегося в Сингапуре.

В дополнение к уже одобренной на Западе вакцине Pfizer-BioNTech, Гейтс назвал препараты от компаний Moderna, AstraZeneca, Johnson и Novavax. Все эти компании – американские, лишь одна – англо-шведская. Миллиардер при этом не упомянул «Спутник V», который оказался первой в мире официально зарегистрированной вакциной. В России в конце прошлой недели началась вакцинация этим препаратом наиболее подверженных риску групп граждан, прежде всего, врачей и учителей.

На прошлой неделе власти Великобритании первыми среди стран Запада одобрили массовое использование вакцины Pfizer-BioNTech. В понедельник в королевствеее ее начали колоть обитателям домов престарелых. Власти США обещают разрешить массовые прививки этим препаратом в четверг. При этом во вторник стало известно, что у 0,6% добровольцев, привившихся вакциной совместной разработки Pfizer и BioNTech, о которой упомянул Гейтс, обнаружились серьезные побочные эффекты. Об этом сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Что касается «Спутника V», то на прошлой неделе стало известно, что в Брюсселе пока даже не рассматривают заявку создателей нашей вакцины из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на разрешение продаж препарата в ЕС. Как полагают эксперты, европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс ее признания.

Одновременно в западных и российских оппозиционных изданиях появилась серия материалов, в которых настойчиво выражалось сомнение в надежности «Спутника V» и при этом в комплиментарном стиле освещались аналогичные американские разработки. Как известно, российская вакцина стала прямым конкурентом продуктам западных компаний Pfizer и Moderna. Так, Би-би-си выпустила на своем сайте материал о «гонке» трех вакцин от коронавируса. Препарат Pfizer британские журналисты охарактеризовали как средство, которое может избавить мир от пандемии к следующей зиме. При этом для описания «Спутника V» был выбран достаточно негативный тон.

Финансируемое США «Радио Свобода» (включено в РФ в реестр иностранных агентов) ранее также выпустило ряд материалов с критикой «Спутника V», среди которых, к примеру, интервью с чешским вирусологом Рут Тахези. Он выразил опасение за здоровье тех, кто решится сделать прививку себе этим препаратом.

Оппозиционные российские издания тоже преподносят любую западную вакцину как надежную. В особенности симпатизируют они разработке Pfizer. Но в реальности Pfizer не раз была замечена в скандалах, о чем прозападная медиа сейчас предпочитает не упоминать.

«Это история и коммерческая, и политическая.

Есть древнее нехорошее чувство – зависть. И сейчас нам просто завидуют, что мы первыми создали эту вакцину»,

– считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, кампанию по дискредитации «Спутника» подстегнул и тот фактор, что около 50 стран уже выразили заинтересованность в ее закупке и Москва выражает готовность поставлять технологии, производить препарат на их территории. «Конечно, дирекции западных фармацевтических компаний боятся. Они не желают уступить даже малую часть рынков сбыта такому серьезному конкуренту, как Россия», – отметил сенатор.

«Я беседовал с представителями РФПИ, специалистами центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По свидетельству медиков, антиковидные вакцины человечеству сейчас нужны разные. И неважно, в какой стране созданные, лишь бы они были безопасны и эффективны. Не может одна держава, какой бы мощной она ни была, покрыть мировую потребность в вакцине», – подчеркнул Джабаров. На таком фоне, по его словам, особенно безобразно выглядят применяемые глобальными фармацевтическими концернами методы конкуренции: «В отличие от западных создателей вакцин, мы никого не дискредитировали, не старались выставить обманщиками».

«А если у конкурентов не получается аргументированно критиковать «Спутник», то его просто замалчивают, как сделал это Билл Гейтс – в своем выступлении на сингапурском фестивале. Перечисляя вакцины, на которые надеется мир, миллиардер не стал упоминать «Спутник V». От Гейтса как от мнимого «благодетеля человечества» и «большого друга» нашей страны трудно было ждать иного», – отметил сенатор.

Не удивил Джабарова и тон публикаций в российских оппозиционных изданиях, раздувающих сомнения в эффективности отечественной вакцины. «Понятно, что такие издания отрабатывают западные гранты. Они не могут без этого: на «белое» непременно должны говорить «черное» и наоборот, – посетовал сенатор. – Но рано или поздно зерна от плевел в этой истории будут отделены».

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Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико тоже убежден , что сейчас между производителями вакцин разворачивается борьба за рынки стран «третьего мира»: «Африка, юго-восточная Азия тоже нуждаются в вакцинации». «Что бы ни сделала Россия, и тем более раньше других в мире, всякий раз пытаются найти слабые места и даже дискредитировать. Создание вакцины – не исключение. Западный фармацевтический бизнес не может смириться с тем, что «Спутник V» стал самой первой зарегистрированной вакциной в мире», – считает Брико.

По его словам, западная печать, в большинстве своем, выражает скепсис ко многому, что делается в России на фоне пандемии, в том числе ко многим лекарствам, препаратам, клинико-диагностическим системам. «Иногда, возможно, издания делают это в угоду интересам фармацевтического лобби, а иногда – просто с целью привлечь к себе «сенсационными» материалами внимание», – отметил собеседник.

«Наши оппозиционные издания пишут, будто в результате вакцинации у некоторых россиян якобы уже возникли осложнения. С такими публикациями надо как-то разбираться. СМИ, которые помещают непроверенную и искаженную информацию, должны нести за это ответственность, – считает Брико. – Мы вступили в некую форму новой холодной войны, когда в адрес нашей страны звучит много нападок по всем направлениям. Вакцинация – одна из тех болевых точек, в которых нас пытаются дискриминировать».

«При этом страны Запада уже начали использовать свою вакцину, например, в Англии, хотя на самом деле она не полностью соответствует всем требованиям. В России работа шла тоже в ускоренном темпе, и правительство разрешило провести ускоренную регистрацию в создавшейся эпидемической ситуации. Однако это было сделано не за счет безопасности. Все было тщательно проверено и исследовано, вакцина безопасна», – отметил собеседник.

На ваш взгляд В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку? Да, чем раньше, тем лучше

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Брико напомнил, что в России уже началась масштабная вакцинация «Спутником V», а тем временем уже готова и вакцина другого класса – «ЭпиВакКорона». «Она была зарегистрирована в октябре. И это здорово! Мы можем правильно использовать каждую из них. Кроме того, в России разрабатываются и другие вакцины, например, в Центре Чумакова», – подчеркнул главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава.

Тем временем, российская вакцина продолжает пробивать себе дорогу на мировой рынок. Как сообщили во вторник в РФПИ, ее выпуск технически уже налажен на территории Украины. К этому готовы производственные мощности фармкомпании Биолек. Правда, теперь, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все зависит от политического решения руководства соседней страны.

А глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о позитивных переменах «в позиции зарубежных коллег, в частности, из Евросоюза». По его словам, возможно производство вакцины «Спутник V» на территории государства-члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. «Партнерство по вакцинам – единственный успешный путь для преодоления пандемии», – напомнил Дмитриев.