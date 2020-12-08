Привившиеся вакциной Pfizer испытали серьезные побочные эффекты

Серьезные побочные эффекты от вакцины, разработанной совместно с Pfizer и BioNTech, были зафиксированы у 0,6% привившихся добровольцев, сообщается в документе, опубликованном на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

«Из всех записавшихся (43 тыс. 448 человек) соотношение участников, которые сообщили хотя бы об одном серьезном побочном эффекте от введения первой дозы и до даты завершения исследования (14 ноября 2020 года), были следующими: 0,6% в группе вакцины BNT162b2 и 0,5% в группе плацебо», – указано в документе, передает ТАСС.

Отмечается, что наиболее частыми побочными эффектами у вакцинируемой группы были аппендицит (0,04%), инфаркт (0,02%) и инсульт (0,02%).

Ранее участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической фирмой Pfizer и немецкой компанией BioNTech, Мигель Фернандес рассказал о побочных эффектах, появившихся на следующий день после введения препарата.

В ноябре добровольцы Pfizer рассказали британским СМИ о побочных эффектах. В третьем испытании вакцины были задействованы 43,5 тыс. человек. Некоторые из добровольцев пожаловались на головную боль, лихорадку и ломоту в теле, а кто-то сравнил побочные эффекты с тяжелым похмельем. Участники эксперимента отмечают, что наиболее сильно это проявилось после второго укола.

Еврокомиссия заявила о закупке 300 млн доз вакцины. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от коронавируса, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer.