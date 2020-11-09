ЕК решила закупить 300 млн доз вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время подпишет контракт с немецкой биоинженеринговой компанией BioNTech и фармацевтическим гигантом из США Pfizer на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Отличные новости об успешных результатах последнего клинического испытания вакцины от COVID-19 пришли Pfizer и BioNTech. Европейская наука работает! ЕК вскоре подпишет с ними контракт на поставку 300 млн доз. А пока давайте будем защищать друг друга», – написала фон дер Ляйен в Twitter.

Тем временем акции Pfizer и BioNTech выросли на фоне сообщений о скорой регистрации вакцины. По информации ТАСС, на электронной торговой бирже Nasdaq акции американской компании прибавили в цене 17%, достигнув на пике 42,5 доллара за бумагу. Акции же немецкой компании выросли на 30% до 118,79 доллара. При этом на 17.48 мск акции BioNTech стоили 103, 74 доллара за бумагу, в то время как акции Pfizer торговались по 38,9 доллара.

В понедельник разработчики вакцины заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь. В заявлении BioNTech указывалось, что в ходе испытаний вакцины BNT162b2 была установлена ее эффективность более чем на 90% в первом промежуточном анализе эффективности. В компании заявили о намерениях произвести по всему миру до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.

Ранее британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сорвала сроки поставок вакцины в Великобританию. В августе разработчик перешел к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает препарат на основе аденовирусных векторов обезьян.

При этом 21 октября стало известно, что в Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины AstraZeneca. До этого СМИ сообщали, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. В ВОЗ заявили, что приостановка испытаний данной вакцины является тревожным сигналом. В то же время препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.