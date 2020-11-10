Добровольцы рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса Pfizer

Добровольцы, принявшие участие в испытаниях вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer, рассказали британским СМИ о побочных эффектах.

В третьем испытании вакцины были задействованы 43.5 тыс. человек, пишет Mirror.

Некоторые из добровольцев пожаловались на головную боль, лихорадку и ломоту в теле, а кто-то сравнил побочные эффекты с тяжелым похмельем. Участники эксперимента отмечают, что наиболее сильно это проявилось после второго укола. Один из добровольцев рассказал, что после вакцинации он сдал тест на антитела, который оказался положительным. Нашлись и те, кто считает, что им вкололи плацебо, поскольку через некоторое время после укола у них был выявлен коронавирус.

В понедельник производители Pfizer и немецкая компания BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь. В заявлении BioNTech указывалось, что в ходе испытаний вакцины BNT162b2 была установлена ее эффективность более чем на 90% в первом промежуточном анализе эффективности. В компании заявили о намерениях произвести по всему миру до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.

Еврокомиссия заявила о закупке 300 млн доз вакцины. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от коронавируса, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer.