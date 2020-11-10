Зеленский попросил Меркель помочь получить вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer.

«Мы приветствуем прорыв, которого удалось достичь немецкой фирме BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины», – приводятся слова президента на сайте его представительства.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей координации усилий в вопросах борьбы с пандемией.

Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о скором подписании контракта с BioNTech и Pfizer на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

В понедельник разработчики вакцины заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь. В заявлении BioNTech указывалось, что в ходе испытаний вакцины BNT162b2 была установлена ее эффективность более чем на 90% в первом промежуточном анализе эффективности. В компании заявили о намерениях произвести по всему миру до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.

После этого министр здравоохранения Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны, уже объявила охоту за российской вакциной.