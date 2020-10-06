Президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.

Разговор Путина и Медведчука состоялся вживую в двустороннем формате. После этого Медведчук встретился с Мишустиным, передает ТАСС.

Путин в ходе переговоров отметил, что Россия выступает за выстраивание российско-украинских отношений, сообщает РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что в Москве рады, что на Украине есть политические силы, которые честно и открыто высказывают свою позицию. «Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений. <...> Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, чтобы отношения восстанавливались», – указал президент.

В свою очередь Медведчук обратился к Путину с просьбой поставить на Украину вакцину от коронавируса. «Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина, в том числе попала и на Украину, чтобы украинские граждане в будущем были защищены», – обратился к нему Медведчук.

«Сразу могу сказать, что такая возможность существует», – ответил Путин.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Позже в ходе встречи с премьером Медведчук попросил Мишустина изучить вопрос отмены части санкций против украинских предприятий, передает РИА «Новости».

«Я понимаю сложность этого вопроса, но сегодня жизнь в Украине, экономический и социальный кризис вынуждает меня как представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» думать о тех людях, которые обратились и обращаются в последние месяцы, уже в последние два года после введения санкций, в 2019 и текущем 2020 году, по вопросу возможности рассмотрения частичной отмены санкций в отношении предприятий промышленного производства, в отношении предприятий Лиги машиностроителей, которая объединяет 240 предприятий», – сказал Медведчук.

Мишустин, отвечая украинскому политику, указал, что не Россия первой начала вводить санкционные ограничения, но пообещал изучить предложения об их отмене.

«Вы знаете эту позицию: не мы это начали, фактически эти санкции в одностороннем порядке были, собственно говоря, реализованы украинской стороной, и к сожалению, не только против соответствующих юридических лиц и физических лиц, но и секторальные, то есть против целых секторов экономики. К чему это привело? К сокращению товарооборота взаимного», – напомнил Мишустин.

Он выразил сожаление по этому поводу. «Жаль, что так происходит. Но, как я сказал, не мы начали эти процедуры. Однако понимая, что в этом смысле нужно двигаться, я обещаю, что мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно», – подчеркнул глава российского правительства.

Премьер указал, что Россия приветствует усилия ОПЗЖ, которая настроена на укрепление отношений между странами и народами. Кроме того, Мишустин отметил, что российский народ тепло относится к народу Украины и желает возвращения к добрососедским отношениям.

«Уверен, что абсолютное большинство россиян очень тепло, по-братски относятся к украинцам, к вообще нашим отношениям и нашей истории и, конечно, же желают того, о чем вы говорили, это возвращение нормальных добрососедских отношений, которые были много лет между нашими странами», – сказал Мишустин.

Прошлая встреча Медведчука с главой российского правительства проходила в октябре 2019 года. Тогда пост премьера занимал Дмитрий Медведев. Также Медведев встречался с Медведчуком летом 2019 года, они обсуждали межпарламентское взаимодействии России и Украины, а также ситуацию с транзитом газа.