Медведев назвал два решения проблемы с транзитом газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации с проблемой транзита газа через Украину есть два решения.

Первое решение – сохранить существующий контракт на некоторое время, второй вариант – консорциум, передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что после выборов в Раду можно будет вернуться к обсуждению газовых вопросов с Украиной, передает ТАСС.

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко на встрече с Медведевым отметил также, что по контракту на транзит газа есть два сценария. По его словам, удалось договориться о новом раунде переговоров после выборов.

«Считаю значительными подвижки по контракту на закупку газа в России, к августу готовы подписать контракт», – заявил он.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с Медведевым заявил, что согласен с президентом Владимиром Путиным в том, что сближение России и Украины должно произойти, и назвал свою стратегическую задачу в этой ситуации.

«Стратегическая задача – победить для этого на выборах», – сказал Медведчук.

Он добавил, что без сотрудничества с Россией достичь мира в Донбассе невозможно.

Медведчук также выразил надежду, что на выборах в Верховную раду 21 июля не победит «партия войны» и все законы, в том числе по Минским соглашениям, будут приняты.

По словам политика, Украина устала от агрессии, которая ей навязывалась предыдущим руководством, однако и президент Владимир Зеленский не спешит в вопросах мира.

«Межпарламентский разговор России и Украины назрел, по итогам встречи будет подготовлен меморандум о сотрудничестве», – сообщил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины в Евросоюз – это вопрос национальной безопасности.