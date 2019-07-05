Медведчук назвал транзит газа из России вопросом нацбезопасности

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины в Евросоюз – это вопрос национальной безопасности.

«Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко уже бьется в истерике, рассказывая об «ошеломляющем падении собственной добычи газа» и «угрожающих тенденциях», – отметил Медведчук, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт партии.

Он напомнил о заявлении Витренко, что после окончания 2019 года «мы вынуждены ждать прекращения транзита через Украину».

«Судя по всему, в «Нафтогазе» наконец-то осознали то, на чем и я лично, и партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» акцентировали внимание неоднократно: сохранение транзита российского газа через территорию Украины в ЕС – это вопрос национальной безопасности», – отметил Медведчук.

Он считает, что Украина может окончательно похоронить газотранспортную систему, если приостановит транзит российского газа через свою территорию, так как ее мощности может не хватить даже для прокачки газа для внутреннего пользования.

«А это значит, что уже через полгода украинская ГТС (газотранспортная система Украины – ред.), предмет нашей гордости, рискует превратиться в груду металлолома – музей скудоумия и узколобости прозападно настроенной власти», – заключил Медведчук.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.

Напомним, Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала российский газ у европейских поставщиков вдвое дороже. Летом 2018 года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

На Украине заявляли, что стране приходится покупать дорогой газ, так как такое требование выставил Международный валютный фонд.

В июне 2019 года Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского», однако «Нафтогаз» счел это «несерьезным». По мнению украинской компании, Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.

Газета ВЗГЛЯД писала, как может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины.