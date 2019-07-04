«Нафтогаз» решил готовиться к полному прекращению транзита российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», – написал Витренко в Facebook.

Ранее в четверг топ-менеджер «Нафтогаза», руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявлял, что на Украине готовятся к перебоям в транзите российского газа.

В среду в «Нафтогазе» заявляли о готовности к переговорам с Россией.

Напомним, глава Газпрома Алексей Миллер предупреждал, что если Киев откажется от прямого контракта с Россией на поставку газа, то возможности для реверса российского газа из Европы у Украины может не оказаться.