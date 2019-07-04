Украина приготовилась к перебоям транзита российского газа

На Украине готовятся к перебоям в транзите российского газа, сообщил топ-менеджер «Нафтогаза», руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

«Мы ожидаем, что будет сбой <...>, который продлится около трех месяцев», – цитирует его РИА «Новости».

На конференции в Торонто он заявил, что «Россия займет довольно жесткую позицию».

По словам Фаворова, Киев ожидает перебои в транзите российского газа уже в первом квартале 2020 года.

Топ-менеджер добавил, что так называемой тенденцией, по которой Украина определила возможные задержки, стал уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе.

«Уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они (Россия) готовятся к перерыву. Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы», – отметил он.

Вместе с тем Фаворов подчеркнул, что «Нафтогаз» старается не отставать от «Газпрома» и тоже создает запасы газа. На сегодняшний день запасы выросли на 2,5-2,7 млрд кубометров по сравнению с прошлым годом.

Накануне в «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией.

Также ранее глава Газпрома Алексей Миллер предупредил, что если Киев откажется от прямого контракта с Россией на поставку газа, то возможности для реверса российского газа из Европы у Украины может не оказаться.