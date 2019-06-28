Миллер назвал опасность отказа от прямого газового контракта для Украины

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что если Украина откажется от прямого контракта с Россией на поставку газа, то и возможности для реверса российского газа из Европы тоже может не оказаться.

«Украина должна подумать, в первую очередь, не о транзите, а о своем собственном газоснабжении. Будет ли возможен вопрос реверса или он значительно уменьшится, или такой возможности вообще не будет?», – сказал глава Газпрома, передает «Интерфакс».

«Вопрос поставки газа по прямым контрактам, это еще и вопрос о соотношении цен для украинских потребителей. Украина должна определиться, по каким ценам она должна поставлять газ своим потребителям. Поставлять по реверсу, который значительно дороже, или нет. Но на этот вопрос тоже должен быть ответ «да». Если украинская сторона проявит интерес к заключению нового контракта напрямую, то цена газа для украинских потребителей будет дешевле на 25%. Поэтому, когда начинают спрашивать про транзит, про объемы этого транзита, это означает поставить телегу перед лошадью», – добавил Миллер.

Однако он уточнил, что подписать новый контракт на поставки газа по европейским стандартам и на европейских условиях Украина уже не успела, «этот поезд уже ушел, этому поезду можно только посмотреть вслед».

«Мы же говорим: мы готовы продлить действующий контракт на Украину. Но этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны», – подчеркнул он.

Глава Газпрома также отметил, что переговоры о новых контрактах о поставках и транзите газа в Европу начнутся только после формирования нового правительства Украины.

Напомним, Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала российский газ у европейских поставщиков вдвое дороже. Летом 2018 года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

На Украине заявляли, что стране приходится покупать дорогой газ, так как такое требование выставил Международный валютный фонд.

В июне 2019 Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского», однако «Нафтогаз» счел это «несерьезным». По мнению украинской компании, Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.