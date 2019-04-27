Путин сказал, в каком случае не будет газоснабжения Украины

Украина покупает газ вдвое дороже, чем могла бы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Глава государства также подчеркнул, что заявления Киева о «реверсном газе» – это чушь и обман.

«Никакого реверса газа на Украине нет, это чушь и обман, он есть лишь на бумаге», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что если транзита газа из России через Украину не будет, то и не будет газоснабжения Украины. Киеву надо прекратить заниматься политическими фокусами, посоветовал российский лидер.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» заявляли, что Россия собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Москва выражала готовность заключить новый контракт, но на взаимовыгодных условиях.

Обсуждение нового транзитного контракта планируется в мае.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Украина сделала все для потери газового транзита.

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