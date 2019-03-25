Минэнерго оценило возможность транзита газа через Украину после 2019 года

Минэнерго рассчитывает на достижение с Киевом договоренностей по вопросу транзита газа после 2019 года, заявил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

«Сохранится (транзит через Украину), почему нет, если будет заключен новый контракт, потому что контракт истекает в 2019 году. Но я уверен, что мы договоримся, никаких сомнений нет», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».

Комментируя заявление главы Нафтогаза о том, что Газпром начал рассылать уведомления своим европейским партнерам о прекращении транзита по Украине, Яновский предположил, что это заявление опиралось на официальную информацию Газпрома, который предупредил Болгарию о том, что транзита газа через территорию Румынии не будет, а он будет идти через Турцию.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина лишится не менее 3-5 млрд долларов в случае утраты транзита российского газа.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 1 января 2020 года. На данный момент стороны не пришли к новому соглашению. Обсуждение нового транзитного контракта планируется в мае. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Украина сделала все для потери газового транзита.