В Нафтогазе заявили о решении Газпрома прекратить транзит с 2020 года

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Газпром якобы начал официально уведомлять страны о прекращении транзита через территорию Украины с 2020 года.

В частности, Коболев в интервью РБК-Украина напомнил, что с 1 января 2020 года Нафтогаз передаст управление газотранспортной системы страны в руки независимого оператора, которому будет необходимо подписать контракт с Газпромом на транзит голубого топлива.

Однако, по словам Коболева, «этот процесс двигается крайне тяжело». Он также заявил, Газпром якобы «уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего (украинского) транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет».

«Так вот для того, чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: либо Газпром подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать», – заявил он.

В то же время Коболев заявил, что Украина должна запастись газом на 3 млрд кубометров больше обычного, чтобы обезопасить себя от «провокаций России».

В начале марта исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сделал пессимистичный прогноз по транзиту газа после 2019 года. О возможной потере транзита предупреждал и Коболев.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Украина сделала все для потери газового транзита.